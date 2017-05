Gavrilova gaat voor eerste WTA-titel in Straatsburg

Eline Van Der Meulen

26/05/17 - 15u36 Bron: Belga

© epa.

Daria Gavrilova (WTA 25) heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale op het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/250.000 dollar).

De Australische met Russische roots klopte de Franse titelverdedigster Carolina Garcia (WTA 29) met 6-4, 6-2.



Morgen speelt zevende reekshoofd Gavrilova om haar allereerste WTA-titel tegen haar landgenote Samantha Stosur (WTA 24), die in haar halve finale met 7-6 (7/0), 6-4 te sterk was voor de Chinese Shuai Peng (WTA 39). De 33-jarige Stosur, laureate van de US Open 2011, mikt op een negende WTA-titel. Gavrilova won hun enige eerdere ontmoeting, in 2015 op hardcourt in Toronto.



De 23-jarige Gavrilova is over enkele dagen ook de tegenstandster van Elise Mertens (WTA 59) in de eerste ronde van Roland Garros.