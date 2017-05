Titelverdedigster Bertens treft qualifier in finale in Nürnberg

Eline Van Der Meulen

26/05/17 - 15u21 Bron: Belga

Kiki Bertens © ap.

De Nederlandse titelverdedigster Kiki Bertens (WTA 19) heeft zich vandaag als eerste geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar).

Bertens profiteerde in de halve finale van de opgave van Misaki Doi (WTA 64). De Japanse had de eerste set met 6-2 verloren en leidde met 1-0 in de tweede toen ze de handdoek gooide door een rugblessure.



De 25-jarige Bertens, het eerste reekshoofd, speelt morgen in de finale tegen de Tsjechische qualifier Barbora Krejcikova (WTA 254). In de halve finale klopte Krejcikova de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 67) met 6-4, 4-6, 6-0. De 21-jarige Tsjechische staat voor het eerst in de (enkel)finale van een WTA-toernooi. In het dubbel won ze in 2015 aan de zijde van An-Sophie Mestach het toernooi van Quebec en met Mandy Minella het toernooi van Limoges.



Bertens telt twee WTA-enkeltoernooizeges op haar erelijst. Ze won in 2012 ook de titel op het graveltoernooi in het Marokkaanse Fez. In de onderlinge duels tussen Bertens en Krejcikova staat het 1-1.