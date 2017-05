De Greef mag dromen van hoofdtoernooi in Parijs, De Loore niet meer

Door: redactie

24/05/17 - 19u57

© photo news.

Arthur De Greef (ATP 127) heeft zich als enige Belgische man weten te plaatsen voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Joris De Loore (ATP 207) sneuvelde vandaag in de tweede kwalificatieronde

De Greef haalde het in drie sets van de Argentijn Maximo Gonzalez (ATP 160): 3-6, 6-0 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 7 minuten. Om een plaats op de hoofdtabel neemt hij het op tegen de Duitser Daniel Masur (ATP 215).



Eerder op de dag sneuvelde Joris De Loore (ATP 207) in de tweede kwalificatieronde. Hij verloor in twee sets met 6-3 en 7-6 (9/7) van de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 141). Ruben Bemelmans (ATP 124), Kimmer Coppejans (ATP 167) en Yannik Reuter (ATP 233) werden meteen uitgeschakeld in de kwalificaties.



David Goffin (ATP 11) en Steve Darcis (ATP 38) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.