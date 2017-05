Goffin (11e) zakt plaats op ATP-ranking, Darcis (38e) komt top veertig binnen

Eline Van Der Meulen

David Goffin moet vandaag een positie inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar, die vorige week de derde ronde haalde op het Masters 1.000 toernooi in Rome, staat elfde.

Goffin wordt op de ranking voorbijgestoken door de Duitser Alexander Zverev. Het 20-jarige toptalent pakte gisteren op het Italiaanse gravel zijn belangrijkste toernooizege tot dusver en wordt daarvoor beloond met een sprong van 17 naar 10.



Steve Darcis doet vandaag ook een uitstekende zaak. Dankzij de Challengertitel die hij veroverde in Bordeaux, stijgt 'Shark' twaalf plaatsen. Hij mag zich het nummer 38 van de wereld noemen, op zijn 33e de beste notering ooit voor Darcis.



Ruben Bemelmans gaat twee banken vooruit en is 124e. Arthur De Greef, die door Darcis uit de finale werd gehouden in Bordeaux, klimt elf plaatsen naar nummer 127. Lager op de ranking volgen Kimmer Coppejans (167e, -3) en Joris De Loore (207e, -17).



Helemaal bovenaan het klassement blijft in de top tien, behalve de intrede van Zverev, alles bij het oude. De Schot Andy Murray staat op 1 voor de Serviër Novak Djokovic, verliezend finalist in Rome, en de Zwitser Stan Wawrinka. Rafael Nadal is vierde voor Roger Federer.