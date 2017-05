Svitolina naar finale tegen Halep na opgave Muguruza

Door: redactie

20/05/17 - 20u51 Bron: Belga

Elina Svitolina. © epa.

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 11) heeft zich zonder veel inspanning verzekerd van een ticket voor de finale van het WTA-graveltoernooi in Rome (3.076.495 euro).

Svitolina, het achtste reekshoofd, leidde in de eerste set met 4-1 tegen Garbine Muguruza (WTA 7) toen het Spaanse derde reekshoofd moest opgeven. Muguruza, vorig jaar winnares van Roland Garros, speelde sinds enkele dagen met een ingepakte linkerdij.



In de finale treft Svitolina zondag Simona Halep (WTA 4). De Roemeense, het zesde reekshoofd, versloeg eerder op de dag de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 20). Het werd 7-5, 6-1. Halep mikt in Rome op een zestiende WTA-toernooizege, de tweede dit jaar na Madrid. Svitolina veroverde dit jaar al drie toernooizeges: in Istanboel (waar ze Elise Mertens klopte in de finale), Taipei en Dubai. De Oekraïense kan haar achtste eindzege pakken op het WTA-circuit.