Steve Darcis krijgt Carlos Berlocq tegenover zich in eerste ronde ATP Lyon

20/05/17 - 10u38 Bron: Belga

Steve Darcis op het tennistoernooi van Monte Carlo. © photo news.

Steve Darcis (ATP 50) botst in de openingsronde van het ATP-tennistoernooi van het Franse Lyon (gravel/482.060 euro) op de Argentijn Carlos Berlocq (ATP 68). Dat is het resultaat van de loting voor de hoofdtabel.

De 33-jarige Luikenaar stond op het ATP-circuit nooit eerder tegenover de één jaar oudere Argentijn. Vorig jaar moest 'Shark' in de finale van het Franse Blois (Challenger) wel zijn meerdere erkennen in Berlocq. Neemt de Belgische nummer twee zijn eerste horde in Lyon, wacht een ronde later Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12). De Fransman is als tweede reekshoofd vrij in ronde één.



Darcis is de enige landgenoot op de hoofdtabel van het 'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes'. Hij moet momenteel nog aan de bak in het Challengertoernooi van Bordeaux (gravel/106.000 euro), waar hij vandaag in een Belgisch onderonsje in de halve finales Arthur De Greef (ATP 138) ontmoet.



Het ATP-toernooi van Lyon is voor Darcis de laatste voorbereiding op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen dat op 28 mei van start gaat in Parijs.