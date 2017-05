Kwartfinale tussen Djokovic en Del Potro stopgezet na hevige regenval

Door: redactie

De kwartfinale tussen 's werelds nummer twee Novak Djokovic en Juan Martin Del Potro (ATP 34) op het ATP-toernooi in Rome (gravel/4.273.775 euro) is vanavond stopgezet omwille van de hevige regenval in de Italiaanse hoofdstad. Djokovic leidde na 56 minuten met 6-1, 1-2 toen de partij gestaakt werd. Zaterdag wordt er opnieuw getennist.