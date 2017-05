Benoit Paire gaat volledig over de rooie na verloren opslagspelletje

Glenn Van Snick

Eén verloren opslagspelletje. Meer heeft de Franse tennisser Benoit Paire niet nodig om zijn cool helemaal te verliezen. Zijn racket en een stoeltje waren de slachtoffers van dienst.

Nochtans was de driftkikker in zijn eerste ronde van het ATP-toernooi van Rome aan een prima partij bezig. Tegen landgenoot Nicolas Mahut had Paire de eerste set met 6-3 gewonnen. Maar na een verloren game op eigen opslag in de tweede set ging het licht even helemaal uit. Eerst mepte hij zijn racket tegen de court, nadien moest ook zijn stoeltje eraan geloven.