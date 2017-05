David Goffin behoudt tiende plaats op ATP-ranking, Rafael Nadal wordt vierde

sw

David Goffin blijft tiende op de nieuwe ranglijst in het mannentennis. De 26-jarige Luikenaar schopte het op het ATP-toernooi van Madrid tot in de kwartfinales - hij verloor er uiteindelijk van de latere eindwinnaar Rafael Nadal - en behield zo zijn tiende stek op de maandag gepubliceerde ATP-ranking. Deze week komt de Belgische nummer één in actie in Rome, in de openingsronde wacht maandag al de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 59).

Op de nieuwe ranking vallen er enkele wijzigingen te bespeuren in de top tien. De top drie blijft ongewijzigd, met Andy Murray op één, Novak Djokovic op twee en Stan Wawrinka op drie, man in vorm Nadal springt na zijn eindwinst op het Mutua Madrid Open over Roger Federer naar de vierde plaats. De Oostenrijker Dominic Thiem, verliezend finalist in de Spaanse hoofdstad, gaat twee treden vooruit en wordt zevende. Marin Cilic (achtste) en Kei Nishikori (negende) verliezen één plaats.



Steve Darcis blijft de Belgische nummer twee, hij zakt wel van de 43e naar de 50e plaats. Ruben Bemelmans ziet zijn goede prestaties op het Challengertoernooi van Seoel (hij bereikte de halve finales) beloond worden met elf plaatsen winst, de Limburger is nu 126e. Met Arthur De Greef (138e, +2), Kimmer Coppejans (164e, +12) en Joris De Loore (190e) staan er nog vier landgenoten in de top-200.



