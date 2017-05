Verdasco wacht Goffin op in tweede ronde in Rome

TL

14/05/17 - 14u02 Bron: Belga

© getty.

Als David Goffin (ATP 10) zich plaatst voor de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Rome (4.273.775 euro), dan botst hij op Fernando Verdasco (ATP 35).

Op zijn geliefde gravelondergrond versloeg de Spanjaard zondag in de eerste ronde de Amerikaan Donald Young (ATP 46) met twee keer 6-3.



Goffin, het negende reekshoofd in Rome, komt in zijn eerste wedstrijd uit tegen een qualifier. Wie dat wordt, is nog niet bepaald.



Tegen de 33-jarige Verdasco speelde de 26-jarige Goffin al vijf keer. De Spanjaard leidt met 3-2 en won ook hun enige eerdere confrontatie dit jaar, op hardcourt in Doha (6-1, 7-6).



David Goffin staat voor de derde keer op de tabel in Rome. Zowel in 2015 als 2016 haalde hij de kwartfinales (vierde ronde) in de Italiaanse hoofdstad.

