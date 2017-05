Halep tegen Mladenovic in finale

Door: redactie

WTA Madrid Kristina Mladenovic (WTA 17) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA Premier Event in de Spaanse hoofdstad Madrid (gravel/5.924.318 euro).

In de halve finales haalde de Franse nummer een het in twee sets van de Russin Svetlana Kuznetsova (WTA 9): 6-4 en 7-6 (7/4).



Voor Mladenovic wordt het al de vierde finale dit seizoen. Daarin neemt ze het zaterdag op tegen de Roemeense titelverdedigster Simona Halep (WTA 8), die eerder op vrijdag in twee sets (6-2 en 6-3) te sterk was voor de Letse Anastasija Sevastova (WTA 22).



De 25-jarige Halep, dit seizoen derde reekshoofd in Madrid, gaat in de finale op jacht naar haar vijftiende titel op het WTA-circuit, haar eerste van 2017. Het is haar derde finale in Madrid, na die van vorig jaar (winst) en 2014 (verlies).