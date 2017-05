Kimmer Coppejans stoot door naar halve finales in Rome

Eline Van Der Meulen

11/05/17 - 16u26 Bron: Belga

© photo news.

Kimmer Coppejans (ATP 176) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het Challengertoernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/64.000 euro).

De 23-jarige Coppejans haalde het in drie sets van de 25-jarige Italiaan Riccardo Bellotti (ATP 199), die een wildcard kreeg voor de hoofdtabel. Het werd 6-2, 2-6 en 7-5 na 2 uur en 42 minuten tennis.



In de halve eindstrijd wacht de Slovaak Jozef Kovalik (ATP 160).



Later vandaag komt Coppejans nog in actie in de halve finales van het dubbelspel. Aan de zijde van de Hongaar Marton Fucsovics neemt hij het op tegen de Italianen Marco Cecchinato en Matteo Donati.



Kimmer Coppejans is de enige Belg op de hoofdtabel van het Roma Garden Open. Yannik Reuter (ATP 211) en Niels Desein (ATP 659) raakten niet door de kwalificaties.