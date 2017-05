Titelverdediger Djokovic krijgt zege niet cadeau tegen Almagro

XC

ATP Madrid Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich op het Masters 1.000 toernooi in Madrid (5.439.350 euro) geplaatst voor de achtste finales. De Serviër, die zijn titel verdedigt in de Spaanse hoofdstad, had het in de tweede ronde wel niet onder de markt tegen de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP 76). Pas na 2 uur en 15 minuten stond de 6-1, 4-6 en 7-5 eindscore op het bord. In de derde set maakte Djokovic een 0-3 achterstand goed.