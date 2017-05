Yanina Wickmayer meteen out in Cagnes-sur-Mer

Door: redactie

Yanina Wickmayer (WTA 73) is meteen uitgeschakeld in de eerste ronde van het ITF-toernooi in Cagnes-sur-Mer (100.000 dollar). De 27-jarige Vlaams-Brabantse, tweede reekshoofd op het gravel in Zuid-Frankrijk, moest een 7-5, 6-1 nederlaag incasseren tegen de 17-jarige Oekraïense kwalificatiespeelster Katarina Zavatska (WTA 365).



In de tweede ronde staat Zavatska opnieuw tegenover een Belgische. Om een plaats in de kwartfinales geeft ze Maryna Zanevska (WTA 114) partij. Zanevska plaatste zich eerder op de dag met een 6-4, 6-3 zege tegen de Servische Nina Stojanovic (WTA 123).