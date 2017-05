Ruben Bemelmans naar tweede ronde in Challenger Seoel

SW

9/05/17

Ruben Bemelmans (ATP 137) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde op het Challengertoernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel (hard/100.000 dollar).

In de openingsronde haalde de 29-jarige Bemelmans, achtste reekshoofd in Zuid-Korea, het in drie sets van de Brit Brydan Klein (ATP 219): 6-4, 3-6 en 6-1 na 1 uur en 45 minuten.



In de tweede ronde neemt Bemelmans het eerstdaags voor een plaats in de kwartfinales op tegen de Australische lucky loser Luke Saville (ATP 319). Beide spelers stonden nog nooit eerder tegenover mekaar. De 23-jarige Saville was in de eerste ronde in drie sets te sterk voor de Japanner Akira Santillan (ATP 172).



Bemelmans is onze enige landgenoot op de hoofdtabel in Seoel. Ook in het dubbelspel komt hij in actie. Daarin neemt hij het in de openingsronde aan de zijde van de Duitser Philipp Petzschner op tegen de Italiaan Thomas Fabbiano en de Israëliër Dudi Sela.