Eugenie Bouchard haalt in beladen duel haar gram tegen Maria Sharapova

9/05/17

WTA Madrid De Canadese Eugenie Bouchard (WTA-60) heeft haar gram gehaald tegen Maria Sharapova (WTA-258). In Madrid schakelde ze de Russische in de tweede ronde in 2 uur en 51 minuten met 7-5, 2-6 en 6-4 uit.