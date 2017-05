Angelique Kerber wordt volgende week opnieuw nummer 1 van de wereld

Door: redactie

Angelique Kerber mag zich vanaf volgende week opnieuw 's werelds nummer 1 in het vrouwentennis noemen. De 29-jarige Duitse plaatste zich op het prestigieuze graveltoernooi van Madrid (5.924.318 euro) voor de achtste finales. Dat volstaat om Serena Williams, die door haar zwangerschap dit jaar niet meer in actie komt, van de troon te stoten.

Kerber had het in de tweede ronde wel niet onder de markt tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 37). Het werd 6-2, 1-6 en 7-5 na een partij die twee uur duurde.



In de achtste finales speelt de Duitse, die in 2016 er al na één ronde uitlag in Madrid, tegen de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 60) of Maria Sharapova (WTA 258). De Russin werkt in de Spaanse hoofdstad haar tweede toernooi af sinds haar comeback na een dopingschorsing.