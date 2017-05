Alison Van Uytvanck bereikt tweede ronde in Cagnes-sur-Mer

Eline Van Der Meulen

Alison Van Uytvanck (WTA 127) heeft zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Franse Cagnes-sur-Mer (gravel/100.000 dollar).

Van Uytvanck zette de Roemeense Alexandra Dulgheru (WTA 538), een voormalig top 30-speelster, opzij met 6-3 en 7-5. Na 1 uur en 30 minuten was de wedstrijd afgelopen.



In de achtste finales speelt de 23-jarige Van Uytvanck tegen de Française Amandine Hesse (WTA 226), die een wildcard kreeg, of het Taiwanese zesde reekshoofd Su-Wei Hsieh (WTA 104).



Met tweede reekshoofd Yanina Wickmayer (WTA 73) en Maryna Zanevska (WTA 114) staan nog twee Belgen op de tabel in Cagnes-sur-Mer.