Zverev pakt toernooiwinst in München

Door: redactie

7/05/17 - 18u55 Bron: Belga

Alexander Zverev. © afp.

Alexander Zverev (ATP 20) heeft vandaag voor eigen publiek het ATP-toernooi in het Duitse München (gravel/482.060 euro) op zijn naam geschreven.

Derde reekshoofd Zverev haalde het in de finale in twee sets van de Argentijnse kwalificatiespeler Guido Pella (ATP 158): 6-4 en 6-3 na 1 uur en 13 minuten.



De twintigjarige Zverev stond voor de vijfde keer in de finale van een ATP-toernooi. In 2016 won hij in Sint-Petersburg, dit jaar in Montpellier. In Halle en Nice was hij vorig jaar runner-up. Pella, 26 jaar, speelde slechts één keer eerder een finale. Hij was vorig jaar verliezend finalist in Rio de Janeiro.