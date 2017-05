Alexander Zverev bereikt finale in eigen land

Door: redactie

6/05/17 - 15u43 Bron: Belga

Alexander Zverev. © getty.

De Duitser Alexander Zverev (ATP 20) heeft vandaag in eigen land de finale bereikt van het ATP-toernooi van München (gravel/482.060 euro). De 20-jarige Zverev rekende in de halve finales na één uur en 34 minuten in twee sets (7-5 en 7-5) af met de 29-jarige Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 18), het tweede reekshoofd.