Justine Henin (34) bevallen van zoontje Victor

Yari Pinnewaert

4/05/17 - 09u16

Het stel had eerder met Lalie al een dochtertje mogen verwelkomen. © photo news.

Heuglijk nieuws voor Justine Henin en echtgenoot Benoît Bertuzzo, want de 34-jarige ex-tenniskampioene is gisterochtend bevallen van haar tweede kindje. Het werd een zoontje dat zal luisteren naar de naam Victor.

"Gisterochtend is er een kleine prins in ons leven gekomen. Hij heet Victor en we zijn dan ook in de wolken door zijn komst. Erg blij dat ons gezinnetje er een nieuw lid bij heeft", zo schreef de voormalige nummer één van de WTA-ranglijst op social media. Voor Henin en haar partner Bertuzzo is het hun tweede kindje, in maart 2013 mochten ze ook al dochter Lalie verwelkomen.



Rijkgevuld palmares

Henin nam in januari 2011 op de Australian Open afscheid van de tenniswereld. Ze behaalde in haar carrière 43 WTA-titels, waarvan zeven grandslamtoernooien. In 2004 won ze goud op de Olympische Spelen in Athene en in 2001 zegevierde ze met België in de Fed Cup. In juli van dit jaar werd Henin officieel opgenomen in de prestigieuze Hall of Fame van het tennis.

Lees ook Deze zwangere topatletes gingen Serena Williams voor