Yanina Wickmayer haalt tweede ronde op WTA-Rabat niet

Eline Van Der Meulen

1/05/17 - 14u34 Bron: Belga

© photo news.

Yanina Wickmayer (WTA 74) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Marokkaanse Rabat (gravel/250.000 dollar).

'Wicky' verloor met 6-3 en 6-2 van de Russische Ekaterina Makarova (WTA 41). De partij duurde 1 uur en 13 minuten.



Het was het vierde onderlinge duel tussen de 27-jarige Wickmayer en de 28-jarige Makarova. Het staat nu 2-2 gelijk.



In de achtste finales neemt Makarova het op tegen haar landgenote en topreekshoofd Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16) of een nog te bepalen qualifier.



Met Elise Mertens (WTA 53), Kirsten Flipkens (WTA 92) en Maryna Zanevska (WTA 114) staan nog drie Belgen op de hoofdtabel in Rabat. Flipkens komt vandaag nog in actie tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 73).



Yanina Wickmayer speelt later op de dag ook in het dubbelspel. Met de Zwitserse Timea Bacsinszky treft ze de Tsjechische Barbora Krejcikova en de Russin Alla Kudryavtseva.