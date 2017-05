David Goffin blijft tiende op ATP-ranking, Darcis komt top 50 binnen

Door: redactie

1/05/17 - 08u53 Bron: Belga

© epa.

David Goffin behoudt de tiende plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. De 26-jarige Luikenaar was afgelopen week aan de slag op het graveltoernooi van Barcelona. Hij werd er in de derde ronde (achtste finales) uitgeschakeld door de 20-jarige Rus Karen Khachanov, die van plaats 56 naar 42 wipt.

De snelle exit heeft voor Goffin geen gevolgen voor zijn ranking omdat hij met zijn achtste finale in Barcelona exact evenveel punten sprokkelde als een jaar geleden met zijn kwartfinale in München.



Steve Darcis werd vorige week al in de eerste ronde uitgeschakeld op het graveltoernooi van Boedapest maar schuift op de ranking toch vier plaatsen op. 'Shark' staat nu 49e. Hij nadert op zijn 33e stilaan zijn beste notering uit 2008. Toen klom Darcis tot plaats 44.



Lager op de ranking wint Ruben Bemelmans (132e) een plaats en is er verlies voor Arthur De Greef (137e, -3), Kimmer Coppejans (174e, -3) en Joris De Loore (199e, -1).



Aan de top van de wereldranglijst zijn er geen verschuivingen. De Schot Andy Murray, halvefinalist in Barcelona, staat comfortabel op nummer 1 voor de Serviër Novak Djokovic en de Zwitsers Stan Wawrinka en Roger Federer. De Spanjaard Rafael Nadal won zondag voor de tiende keer de titel in Barcelona en blijft vijfde.



De Fransman Lucas Pouille pakte in Boedapest zijn tweede ATP-toernooizege maar wordt daar niet voor beloond op de ranking. Hij blijft veertiende.