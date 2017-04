Laura Siegemund zegeviert voor eigen publiek tegen Kristina Mladenovic in Stuttgart

Bewerkt door: MR

Laura Siegemund (WTA 49) heeft voor eigen publiek de eindzege van het WTA-toernooi in het Duitse Stuttgart (gravel/710.900 dollar) aan haar palmares toegevoegd.

De 29-jarige Duitse haalde het in de finale in drie sets van de zes jaar jongere Française Kristina Mladenovic (WTA 19): 6-1, 2-6 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 30 minuten.



Siegemund, die een wildcard had ontvangen, stond net als vorig jaar in de eindstrijd in Stuttgart. Toen verloor ze in twee sets van haar landgenote Angelique Kerber, ditmaal triomfeerde Siegemund wel. Voor de Duitse is het haar tweede WTA-titel, na die van vorig jaar in het Zweedse Bastad.



Na zes WTA-finales heeft Mladenovic één trofee in haar kast staan, die van begin februari in het Russische Sint-Petersburg. De Française kegelde in de halve finales de uit dopingschorsing teruggekeerde Maria Sharapova uit het toernooi.