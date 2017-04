'La Décima' voor Rafael Nadal in Barcelona

Bewerkt door: OM

Rafael Nadal (ATP 5) heeft vandaag voor de tiende keer in zijn carrière het ATP-graveltoernooi in Barcelona (2.324.905 euro) gewonnen.

In de finale was het Spaanse derde reekshoofd in twee sets te sterk voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 9), het vierde reekshoofd. Hij haalde het na 1 uur en 31 minuten met 6-4 en 6-1.



Nadal pakt zo voor de tiende keer - La Décima - de toernooizege in Barcelona, zijn 71e ATP-titel. Een week geleden zette hij zijn naam eveneens een tiende keer op de erelijst van het ATP Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo.



Thiem, die in de halve finales 's werelds nummer 1 Andy Murray had uitgeschakeld, blijft op acht ATP-titels steken.



David Goffin (ATP 26) sneuvelde in Barcelona in de derde ronde. De Luikenaar ging onderuit tegen de Rus Karen Khachanov (ATP 56). Het werd 6-7 (7/9), 6-3 en 6-4.