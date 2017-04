Titelverdedigster Angelique Kerber voortijdig uitgeschakeld in Stuttgart

SG

27/04/17 Bron: Belga

© epa.

Angelique Kerber (WTA-2) is uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi van het Duitse Stuttgart (710.900 dollar). De Duitse titelverdedigster, in de eerste ronde vrij, moest in twee sets het onderspit delven voor de Française Kristina Mladenovic (WTA-19).