Een moeilijk bespeelbaar veld en een groot talent als opponent doen Goffin de das om

Steven Gijbels

27/04/17 - 19u50

Terreinverzorgers moesten twee keer uitrukken om de lastig te bespelen gravelbaan bij te werken. © kos.

ATP Barcelona De tweede ronde op het ATP-toernooi van Barcelona is verrassend het eindstation geworden voor David Goffin. De 26-jarige Luikenaar verloor na een spannende driesetter tegen de talentvolle Rus Karen Khachanov, amper 20 jaar en nu al 's werelds nummer 56. Na een slopende partij die meer dan twee en een half uur duurde werd het 6-7 (7/9) 6-3 6-4. Het is voor Khachanov de eerste keer dat hij een toptienspeler klopt.

Anderhalve maand geleden stonden beide heren al eens tegenover elkaar. In Indian Wells trok Goffin toen na een beklijvende driesetter aan het langste eind tegen de jonge Rus. Ook vandaag was het verschil klein. 'La Goff' startte - niet voor het eerst - slap aan de match en ook de gravelbaan in Barcelona speelde hem parten. Al na het openingsspelletje, waarbij Goffin gebroken werd, moesten terreinverzorgers uitrukken om een putje met extra gravel te dichten. De Luikenaar vond stilaan zijn ritme en maakte de break ongedaan. Een tiebreak moest voor de beslissing zorgen en het vierde setpunt was uiteindelijk het goede voor onze landgenoot, 7-6 (9/7). De nummer 10 van de wereld kreeg in de tweede set een resem kansen om toe te slaan, maar telkens lukte het niet. Khachanov werkte liefst vijf breakkansen weg en gaf Goffin bij 3-4 een koude douche. Zijn eerste mogelijkheid was wel raak en bij 3-6 was alles te herdoen.

De frustratie over het moeilijk bespeelbaar veld groeide bij Goffin die meteen zijn opslag al te makkelijk inleverde na enkele onnodige fouten. Het zou onze landgenoot de set kosten, want de Rus kwam op zijn service nauwelijks nog in de problemen. Enkel bij 4-5 wist 'La Goff' nog een breakkans te versieren. Andermaal werd het een verhaal van net niet. De 20-jarige Khachanov werkte zich uit de benarde situatie en triomfeerde, 4-6.



Voor zijn plaats op de wereldranglijst zal de uitschakeling van Goffin geen gevolgen hebben. Met zijn achtste finale in Barcelona sprokkelde hij exact evenveel punten als een jaar terug met zijn kwartfinale in München. Aan het toernooi in Barcelona nam Goffin pas voor de tweede keer deel. In 2012 ging hij er al in de eerste ronde uit.