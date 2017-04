Kirsten Flipkens verweert zich kranig tegen derde reekshoofd Begu

SG

26/04/17 - 16u49 Bron: Belga

© afp.

Kirsten Flipkens (WTA 93) is uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Istanboel (250.000 dollar). Ze verloor op het Turkse gravel met 6-1, 1-6 en 6-3 van de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 33), het derde reekshoofd.