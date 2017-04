An-Sophie Mestach meteen onderuit in ITF Tunis

XC

26/04/17 - 13u44 Bron: Belga

© photo news.

An-Sophie Mestach (WTA 219) is vandaag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ITF-graveltoernooi in Tunis (60.000 dollar). Ze verloor met tweemaal 6-2 van de Roemeense Alexandra Dulgheru (WTA 539), een voormalig top 30-speelster. Na 1 uur en 32 minuten was de partij afgelopen.