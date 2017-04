Boris Becker neemt een pauze als trainer

Door: redactie

26/04/17 - 11u58 Bron: Belga

Boris Becker. © getty.

Zesvoudig grandslamwinnaar Boris Becker gaat dit jaar niet meer op zoek naar een nieuwe job als tenniscoach. Dat zegt hij vandaag in de Duitse krant Bild. Becker was tot vorig jaar trainer van Novak Djokovic.

Drie jaar lang was Boris Becker de coach van Djokovic. Samen wonnen ze zes grandslamtitels. In 2016 scheidden hun wegen, en de 49-jarige Duitser is niet meteen van plan om een andere tennisser te gaan begeleiden. "Ik heb enkele aanvragen van spelers gekregen, maar ik ben er op dit moment niet toe bereid. Ik wil een pauze nemen en kan mij dus niet voor drie jaar aan een speler verbinden."



Djokovic heeft het ondertussen lastig zonder Becker. De Serviër ging er op de Australian Open al in de tweede ronde uit en geraakte in Melbourne voor het eerst in tien jaar niet tot in de kwartfinale. Vorige week verloor hij in Monte Carlo nog van David Goffin.



De vraag of Becker in de toekomst een grotere rol zal openemen in de Duitse Daviscup-ploeg blijft ondertussen onbeantwoord. Daarover zijn er al enige tijd speculaties. Hij zal tijdens Roland Garros en de US Open wel als expert voor Europsport dienst doen, zoals ook al bij de Australian Open het geval was.