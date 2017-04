Elise Mertens makkelijk naar tweede ronde in Istanboel

Bewerkt door: PL

Elise Mertens (WTA 65) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Istanboel (250.000 dollar). Onze landgenote won op het Turkse gravel met 6-4, 6-1 van de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 132). De partij duurde 1u30'.

Het was de tweede ontmoeting tussen de 23-jarige Mertens en de 21-jarige Kozlova. De Oekraïense won vorig jaar met 6-1, 6-3 van Mertens op het gravel in het Zweedse Bastad.



Mertens is het zesde reekshoofd in Istanboel. Ze neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen Sara Errani (WTA 110). Die verloor dinsdag amper een game tegen de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 101). Het wordt haar eerste duel tegen de 29-jarige Italiaanse.



Mertens, die ook actief is in het dubbelspel, vervoegt in de tweede ronde Kirsten Flipkens (WTA 93). Maryna Zanevska (WTA 116), de derde Belgische op de tabel, moet haar partij van de eerste ronde nog spelen.