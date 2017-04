Sharapova bereidt rentree voor bij amateurclubje: trainen in de anonimiteit aan 18 euro per uur

Filip Dewulf

25/04/17 - 07u32

© AP.

Morgen maakt Maria Sharapova haar rentree na een dopingschorsing van vijftien maanden. De vijfvoudige grandslamwinnares mag voorlopig nog niet op de Porsche Tennis Grand Prix te zien zijn en traint op een amateurclubje in de buurt.

De damestennisbond zelf moest in de reglementen duiken om te weten of Maria Sharapova op woensdag 26 april kon aantreden op het WTA-toernooi van Stuttgart. Nadat ze op de Australian Open 2016 werd betrapt op het verboden product meldonium en een schorsing van twee jaar kreeg opgelegd - door het TAS in Lausanne teruggeschroefd naar vijftien maanden -, had het management van de Russische wereldster snel in de smiezen dat een comeback op het toernooi waarmee ze een sponsor deelt niets minder dan ideaal zou zijn. Sharapova mag tot morgen wel niet in de Porsche Arena verschijnen en verschuilt zich dan maar op de kleine tennisclub Sportverein Sillenbuch, in een buitenwijk van Stuttgart. Een terrein huren kost er 18 euro per uur en mogelijk heeft de multimiljonaire dat geld ook echt moeten ophoesten, want onder de WTA-regels mag noch de damestennisbond noch het toernooi Sharapova helpen met baanreserveringen, accommodatie of transport. Het verhinderde de best betaalde atlete van de laatste tien jaar niet om sinds vrijdag haar dagelijkse training af te werken in Sillenbuch.

Lees ook Sharapova speelt tegen veteraan Vinci eerste wedstrijd na dopingschorsing