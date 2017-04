Roemeense kapitein gaat volledig over de rooie in Fed Cup, waarna duel zelfs tijdlang wordt stilgegeld

Bewerkt door: Manu Henry

video Het Fed Cup-duel tussen Roemenië en Groot-Brittannië in de barrages om promotie naar Wereldgroep II is zaterdag niet in de beste sfeer verlopen. De Roemeense kapitein Ilie Nastase liet zich van zijn kleinste kant zien in Constanta. Hij werd tijdens de tweede enkelpartij van de dag zelfs uit het stadion gezet "wegens onsportief gedrag, nadat hij al twee officiële waarschuwingen had gekregen". Dat bevestigde de Internationale Tennisfederatie ITF vandaag.