Steve Darcis opent in Boedapest tegen Bosniër Dzumhur

23/04/17 - 11u19 Bron: Belga

Steve Darcis (ATP 51) kent zijn opponent in de eerste ronde van het ATP-tennistoernooi van Boedapest (gravel/482.060 euro). De Belgische nummer twee werd bij de loting voor het Hungarian Open aan Damir Dzumhur (ATP 92) gekoppeld.

De 33-jarige Luikenaar en de negen jaar jongere Bosniër stonden al één keer eerder tegenover mekaar op het ATP-circuit. Eerder dit jaar won Dzumhur in Memphis met 7-6 (7/2) en 6-4. De winnaar van de partij tussen Darcis en Dzumhur botst in ronde twee op Ivo Karlovic (ATP 21), de Kroaat is als tweede reekshoofd vrij in ronde één.



Darcis, de enige landgenoot op de hoofdtabel, dubbelt ook in de Hongaarse hoofdstad. Samen met de Kroaat Borna Coric treft hij in de eerste ronde de Zweed Robert Lindstedt en de Australiër Sam Groth.