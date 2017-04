Beresterke Goffin vloert maatje Thiem in achtste finales en treft Djokovic in volgende ronde

Steven Gijbels

ATP Monte Carlo David Goffin heeft zich op het ATP-toernooi in Monte Carlo verzekerd van een plaats bij de laatste acht. De 26-jarige Luikenaar rekende na een felle strijd af met Dominic Thiem, 's werelds nummer negen. Na 2 uur en 17 minuten stond er 7-6 4-6 en 6-3 op het bord. In de kwartfinales wacht een confrontatie met Novak Djokovic. De Serviër was in drie sets te sterk voor de Spanjaard Pablo Carreño: 6-2, 4-6, 6-4.

Boezemvrienden Thiem (23) en Goffin (26) kennen elkaar door en door. Niet alleen speelden ze al negen elkaar tegen elkaar (Goffin leidde met 6-3 in de onderlinge ontmoetingen), ze trainen ook vaak samen. En toch vermijdt de Oostenrijker Goffin het liefst: "Hij is een verschrikkelijke speler voor mij. Hij ligt me helemaal niet. Hij beweegt en retourneert goed en neemt de bal snel waardoor ik minder tijd krijg om mijn slagen voor te bereiden. Terwijl ik graag veel tijd heb...", zei Thiem gisteren.



Vechtlust

En dat werd ook op het veld snel duidelijk. Goffin trachtte zijn opponent pijn te doen door de ballen snel te raken en bijzonder agressief te retourneren. Geen sinecure tegen de sterke (eerste) opslag van Thiem die onze langenoot zelf vroeg onder druk zette en in geen tijd een 2-5 voorsprong te pakken had. 'La Goff' toonde nog maar eens zijn enorme vechtlust. Hij werkte op de service van de Oostenrijker een setpunt weg om vervolgens weer de bordjes gelijk te hangen. Een tiebreak moest uiteindelijk voor afscheiding zorgen en daarin haalde onze landgenoot zijn beste tennis boven. Met enkele weergaloze punten haalde hij de eerste set binnen, 7-6 (7/4).