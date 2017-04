Maria Sharapova weet op 15 mei of ze kan deelnemen aan Roland Garros

Eline Van Der Meulen

20/04/17 - 12u34 Bron: Belga

© photo news.

De Franse Tennisfederatie FFT zal op 15 mei bekendmaken of Maria Sharapova een wildcard krijgt voor Roland Garros. De Russin maakt volgende week op het toernooi van Stuttgart haar comeback na een dopingschorsing van vijftien maanden.

Omdat Sharapova zolang van de WTA Tour afwezig is geweest, heeft ze geen ranking meer en is zij dus afhankelijk van wildcards (uitnodigingen) om te kunnen deelnemen aan toernooien. In Madrid en Rome, twee prestigieuze graveltoernooien in aanloop naar Roland Garros, is de Russin net als in Stuttgart alvast welkom.



Volgens Bernard Giudicelli, voorzitter van de FFT, zal zijn organisatie op 15 mei (een week voor de start van de kwalificaties) beslissen of Sharapova erbij mag zijn op Roland Garros, zo bevestigde hij donderdag. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar vindt plaats van 28 mei tot 11 juni.



Als de ex-nummer 1 geen wildcard krijgt, heeft ze nog een klein kansje om te kunnen deelnemen in Parijs. Ze moeten dan voldoende punten hebben verzameld om startrecht te hebben in de kwalificaties. Dat zou betekenen dat ze in Stuttgart minstens de finale moet halen.



Sharapova, die woensdag haar 30e verjaardag vierde, won in haar carrière vijf grandslams, waarbij twee keer Roland Garros (in 2012 en 2014). De Russin speelde geen officiële wedstrijd meer sinds haar verloren kwartfinale op de Australian Open begin 2016 tegen Serena Williams. Achteraf bleek ze positief op het gebruik van meldonium en volgde een schorsing van twee jaar. Het Internationaal Sporttribunaal TAS bracht die sanctie vervolgens terug tot vijftien maanden.