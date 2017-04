Maria Sharapova ligt niet wakker van kritiek andere tennissters

Bewerkt door: Marie Rutsaert

De Russische tennisster Maria Sharapova, die volgende week haar rentree maakt na vijftien maanden schorsing, zegt dat de kritiek van andere speelsters aan haar adres "het laatste van haar zorgen" is. Dat vertelde ze aan het Duitse weekblad Stern.

"Ik heb er zelfs niet aan gedacht", aldus Sharapova, die vandaag haar dertigste verjaardag viert. "Ik weet dat ik gerespecteerd word. Ik zie het aan de manier waarop ze tegen me spelen."



Het voormalige nummer één van de wereld, die terugkeert uit een dopingschorsing, heeft geen ranking meer en kreeg wildcards voor de toernooien in Stuttgart, Madrid en Rome. Op het circuit werden die uitnodigingen door verschillende tennissters bekritiseerd.



In het interview in Stern geeft Sharapova toe dat het "ongelooflijk moeilijk" was in het begin om haar schorsing te aanvaarden. "Ik had weinig vrienden. Enkel mijn moeder en vader. Ik voelde me heel klein en kwetsbaar."