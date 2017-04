David Goffin botst in derde ronde van ATP Monte Carlo op Dominic Thiem

SW

David Goffin (ATP 13) neemt het in de derde ronde van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (4.273.775 euro) op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 9).

Zesde reekshoofd Thiem nam woensdag op het gravel van de Monte Carlo Rolex Masters de maat van de Nederlander Robin Haase (ATP 46). Het werd 6-3, 6-2 na een uur tennis.



Goffin, als tiende geplaatst, won dinsdag al in de tweede ronde van de Spanjaard Nicolas Almagro (ATP 57) met 7-5 en 6-1.



De 26-jarige Goffin en de 23-jarige Thiem speelden al negen keer tegen elkaar. Goffin leidt in de onderlinge duels met 6-3. De Luikenaar won ook hun enige eerdere ontmoeting dit jaar, in de achtste finales op de Australian Open (5-7, 7-6, 6-2, 6-2).



Als Goffin wint, staat hij voor het eerst in de kwartfinales in Monte Carlo. Er wacht dan mogelijk een treffen met de Serviër Novak Djokovic (ATP 2).