Elise Mertens stijgt naar 66e plaats op wereldranglijst

Eline Van Der Meulen

17/04/17 - 10u19 Bron: Belga

© epa.

Elise Mertens gaat vandaag twee banken vooruit op de nieuwe WTA-ranking. Ze staat nu 66e, haar beste notering tot dusver.

De 21-jarige Mertens was afgelopen week aan de slag op het hardcourttoernooi in het Zwitserse Biel. Ze haalde er de kwartfinales.



Yanina Wickmayer blijft de nummer 73 van de wereld, Kirsten Flipkens moet drie plaatsen inleveren en staat 93e. Lager op de ranking volgen Maryna Zanevska (114e, -2), Alison Van Uytvanck (132e, +3) en An-Sophie Mestach (218e, +7).



Aan de top van de WTA-ranglijst blijft alles bij het oude. De Duitse Angelique Kerber staat op 1 voor de Amerikaanse Serena Williams en de Tsjechische Karolina Pliskova. De rest van de top tien verschuift evenmin.



Dé stijger van de week is de Tsjechische Marketa Vondrousova. Als amper 17-jarige qualifier schreef zij gisteren het toernooi van Biel op haar naam. Die verrassende eindzege vertaalt zich in een reuzensprong op de ranglijst van plaats 233 naar 117.



Ook Francesca Schiavone doet vandaag uitstekende zaken. De 36-jarige Italiaanse veterane mocht dit weekend pronken met de trofee in Bogota, goed voor haar achtste WTA-titel. De winnares van Roland Garros 2010 stijgt 64 plaatsen naar nummer 104.