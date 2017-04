SG

Steve Johnson (ATP-29) heeft het ATP-toernooi van Houston (535.625 dollar) op zijn palmares gebracht. De 27-jarige Amerikaan, vierde reekshoofd in Texas, versloeg het Braziliaanse achtste reekshoofd Thomaz Bellucci (ATP-65) in de finale. Na 2 uur en 24 minuten trok Johnson met 6-4, 4-6 en 7-6 (7/5) aan het langste eind. Voor Johnson is het de tweede ATP-titel. Vorig jaar won hij het grastoernooi in Nottingham. Het toernooi van Houston is het enige Amerikaanse graveltoernooi op de ATP-kalender.