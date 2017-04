17-jarige Tsjechische qualifier Marketa Vondrousova pakt titel WTA Biel

Bewerkt door: MR

16/04/17 Bron: Belga

De Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 233), een 17-jarige qualifier, heeft verrassend het WTA-toernooi in het Zwitserse Biel (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven.

In de finale was Vondrousova met 6-4 en 7-6 (8/6) te sterk voor de Estse Anett Kontaveit (WTA 99). De wedstrijd duurde 1 uur en 43 minuten.



Vondrousova zorgde dit weekend al voor stuntwerk door haar landgenote en topreekshoofd Barbora Strycova (WTA 18) te wippen. Ze pakt in Biel haar eerste WTA-titel.



Kontaveit schakelde op weg naar de finale onze landgenote Elise Mertens (WTA 68) uit in de kwartfinales.



Het WTA-toernooi van Biel stond dit jaar voor het eerst op de kalender.