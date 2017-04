David Goffin voelt zich meteen in zijn sas op het gravel en heeft geen kind aan 'Mister Davis Cup'

Steven Gijbels

Het Belgisch onderonsje tussen David Goffin en Steve Darcis in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Monte Carlo is uitgedraaid op een eenvoudige overwinning voor 'La Goff'. De nummer 14 van de wereld veegde 'Shark' zware 6-2 6-1 cijfers aan. In de volgende ronde neemt het tiende reekshoofd het op tegen Nicolas Almagro of een qualifier.

Steve Darcis en David Goffin bezorgden ons land vorige week nog een plaats in de halve finales van de Davis Cup. Vandaag stonden ze echter tegenover elkaar in de opener in Monte Carlo, voor beide heren de eerste kennismaking met gemalen baksteen dit seizoen. Goffin verteerde de overgang naar gravel duidelijk uitstekend en liep in geen tijd uit naar een 4-1 bonus. 'Shark' kwam moeilijk in zijn ritme en maakte te veel fouten (13 stuks in set één) om de nummer 14 van de wereld echt in verlegenheid te brengen. Na 38 minuten had Goffin de eerste set op zak, 6-2.



Hetzelfde spelbeeld in de tweede set met Darcis die meteen zijn opslag moest inleveren (vooral zijn tweede service was kwetsbaar). 'Mister Davis Cup' deed wat hij kon en probeerde Goffin uit zijn comfortzone te halen door veel te variëren en hem naar het net te lokken. Het zette allemaal niet veel zoden aan de dijk, want 'La Goff' had telkens een antwoord in petto. Na 1 uur en 15 minuten zat de (kleine) lijdensweg voor Darcis erop, 6-2 6-1 was het harde verdict voor de nummer 51 van de wereld.



Voor Goffin en Darcis was het de tweede onderlinge ontmoeting dit jaar. In februari won Goffin in de kwartfinale van het toernooi in Sofia met 6-1 en 6-3. In 2014 was Goffin ook de beste in de finale van het Challengertoernooi in Bergen (6-3, 6-3). In 2011 trok Darcis aan het langste eind in de achtste finale van het Challenger in het Franse St Rémy (7-6, 6-1). Al die duels werden op hardcourt gespeeld.