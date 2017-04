Thomaz Bellucci in finale tegen Steve Johnson

Door: redactie

16/04/17 - 08u15 Bron: Belga

© ap.

ATP Houston De 29-jarige Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP-65) neemt het in de finale van het ATP-toernooi van Houston (535.625 dollar) op tegen de 27-jarige Amerikaan Steve Johnson (ATP-29). Vierde reekshoofd Johnson hield zijn landgenoot Jack Sock (ATP-16), eerste reekshoofd en vorig jaar runner-up op het gravel in Texas, uit de finale. In 1 uur en 59 minuten maakte hij er 4-6, 6-4 en 6-3 van.