Braziliaan Thomaz Bellucci is eerste finalist

Door: redactie

15/04/17 - 22u48 Bron: Belga

© ap.

ATP Houston De 29-jarige Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP-65) heeft zich als eerste voor de finale van het met 535.625 dollar gedoteerde ATP-toernooi van Houston (Texas) kunnen plaatsen. Het achtste reekshoofd versloeg de Amerikaan Ernesto Escobedo (ATP-91) in 1 uur en 55 minuten met 5-7, 6-4 en 6-2.

De tweede halve finale is een Amerikaans onderonsje tussen eerste reekshoofd Jack Sock (ATP-16) en vierde reekshoofd Steve Johnson (ATP-29). Sock kan zich voor het tweede jaar op rij plaatsen voor de finale van het laatste ATP-graveltoernooi op Amerikaanse bodem. Vorig jaar moest hij in de finale in drie sets de duimen leggen voor de Argentijn Juan Monaco (ATP-124).



Bellucci speelt zondag zijn achtste ATP-finale. Tot nu won hij er vier, allemaal op gravel.