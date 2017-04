Arruabarrena en Schiavone spelen finale in Bogota

Door: redactie

15/04/17 - 08u14 Bron: Belga

Lara Arruabarrena. © epa.

De 25-jarige Spaanse Lara Arruabarrena (WTA-65) en de 36-jarige Italiaanse Francesca Schiavone (WTA-168) spelen vandaag de finale van het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Bogota. In de halve finales won vierde reekshoofd Arruabarrena gisteren in 2 uur en 10 minuten met 6-2, 4-6 en 6-4 van haar landgenote Sara Sorribes (WTA-93). Schiavone ontdeed zich in 1 uur en 44 minuten met 7-5 en 6-4 van de Zweedse Johanna Larsson (WTA-57), het derde reekshoofd op het gravel in de Colombiaanse hoofdstad.