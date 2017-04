Eline Van Der Meulen

14/04/17 - 14u26 Bron: Belga

© photo news.

Kimmer Coppejans (ATP 180) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het Challengertoernooi in Barletta (43.000 euro).

Op het Italiaanse graveltoernooi verloor de 23-jarige Coppejans vandaag in de kwartfinale van het eerste reekshoofd Gastao Elias (ATP 97). De 26-jarige Portugees haalde het met 7-5 en 6-3.



Na 1 uur en 58 minuten was de wedstrijd afgelopen.



Coppejans had in de tweede ronde in een Belgisch onderonsje Arthur De Greef (ATP 134) uitgeschakeld.