Ex-nummer één in tennis overleeft spectaculaire crash met peperdure sportwagen

Marcelo Rios, bij vele tennisfans zal de naam ongetwijfeld een belletje doen rinkelen. Rios is een Chileense tennisser die in 1998 zelf zes weken op nummer één in de ATP-ranking stond. In 2004 nam de tennisser afstand van het hoogste niveau, Rios is voorlopig aan de slag bij de technische staf van Chili in de Daviscup.



De 41-jarige ex-tennisser heeft woensdag wel heel veel geluk gehad. Hij verloor de controle over het stuur van zijn peperdure McLaren 570S Coupé. De bolide van maar liefst 170.000 euro werd perte total verklaard. Alles bij wonder kwam Rios ongedeerd uit het wrak. Op Twitter schreef hij dat alles goed gaat met hem. Hij beweert te zijn beginnen slippen door een olievlek op het wegdek. De Chileen zou niet onder invloed geweest zijn van alcohol.