ITF schorst 17-jarige Kazachse tennisser twee jaar

14/04/17 - 09u28 Bron: Belga

Arsan Arashov op de foto met Novak Djokovic. © Twitter.

De Internationale Tennisfederatie heeft de Kazachse tiener Arsan Arashov voor twee jaar geschorst. Hij testte tijdens een toernooi in Spanje positief op meldonium, zo laat de ITF op zijn website weten.

Arashov, 17, legde de positieve plas af op 9 juli 2016. Op 10 februari werd hij door de ITF gehoord. Zijn schorsing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 30 september 2016.



Maria Sharapova testte begin 2016 tijdens de Australian Open in Melbourne eveneens positief op meldonium. Ook de Russin kreeg een schorsing van twee jaar maar die sanctie werd later verminderd tot vijftien maanden. Eind april keert de ex-nummer 1 terug op de WTA Tour tijdens het toernooi van Stuttgart.