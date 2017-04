Coppejans naar kwartfinales Challengertoernooi

Eline Van Der Meulen

12/04/17 - 16u42 Bron: Belga

© photo news.

Kimmer Coppejans (ATP 180) heeft zich vandaag geplaatst voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Italiaanse Barletta (gravel/43.000 euro).

De 23-jarige Coppejans haalde het in de tweede ronde in een Belgisch onderonsje in twee sets van vijfde reekshoofd Arthur De Greef (ATP 134), de tweede Belg op de enkeltabel: 6-1 en 6-4 na 1 uur en 37 minuten.



Bij de laatste acht neemt Coppejans het eerstdaags op tegen het Portugese topreekshoofd Gastao Elias (ATP 97), die in de tweede ronde de Italiaan Stefano Napolitano (ATP 176) in twee sets (6-4 en 6-2) uit het toernooi kegelde.