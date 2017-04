Kuznetsova ontbreekt in Russische Fed Cup-selectie

Bewerkt door: PL

12/04/17 - 14u01 Bron: Belga

© epa.

De Russische Fed Cup-kapitein Anastasia Myskina heeft haar selectie voor het duel tegen België in de barrages om promotie naar Wereldgroep I bekendgemaakt.

De Russinnen rekenen voor de ontmoeting van 22 en 23 april in de Small Sports Arena 'Luzhniki' in Moskou (gravel, indoor) op het kwartet Elena Vesnina (WTA 15), Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 16), Daria Kasatkina (WTA 29) en Anna Blinkova (WTA 134).



Svetlana Kuznetsova, met haar negende plaats op de WTA-ranking de beste speelster van Rusland op de wereldranglijst, is er ditmaal niet bij. Toch starten de Russinnen als torenhoog favoriet.



Eerder op de dag selecteerde de Belgische kapitein Dominique Monami Elise Mertens (WTA 68), Maryna Zanevska (WTA 112), Alison Van Uytvanck (WTA 135) en An-Sophie Mestach (WTA 225). Yanina Wickmayer (WTA 73) en Kirsten Flipkens (WTA 90) passen voor de ontmoeting.



België kwalificeerde zich voor de barrages door twee maanden geleden in de eerste ronde van Wereldgroep II met 1-3 te winnen in Roemenië. Het is van 2012 geleden dat de Belgische Fed Cup-ploeg deel uitmaakte van Wereldgroep I, waarin de acht beste landen van de wereld zijn verzameld.